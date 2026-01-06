（CNN）ドナルド・トランプ米大統領は3日、ベネズエラにおける米軍作戦について説明する中で、西半球を支配する決意を「ドンロー主義（トランプ氏の名前とモンロー主義を掛け合わせた造語）」というフレーズで表した。

トランプ氏の多くの主張と同様、このフレーズも右派メディアに端を発している。

「ドンロー主義」という造語ができたのは約1年前とみられる。トランプ氏のお気に入りメディアの一つニューヨーク・ポスト紙が昨年1月8日、一面にこのフレーズを掲載し、トランプ氏のグリーンランド取得の意欲を伝えた。

この頭韻を踏んだフレーズは徐々に地政学的な議論に浸透し、攻撃の前日にはFOXニュースの番組でも取り上げられた。

番組内ではドンロー主義について、「モンロー主義を覚えているだろうか。今回のケースでは米国の支配力を西半球に及ぼすということだ」と説明している。

1823年に当時のモンロー大統領が発表した声明は、欧州列強に対し、南北米大陸における米国の勢力圏を尊重するよう警告するものだった。

トランプ氏は3日の記者会見で「モンロー主義は重要なものだが、我々はそれを大きく、実に大きく上回っている」と述べたうえで、初めて「ドンロー主義」という言葉を使った。

この言葉は当初、あまり注目されなかったが、昨年の秋からフィナンシャル・タイムズ紙やニューヨーク・タイムズ（NYT）紙などの見出しで広く使われるようになった。同じころにFOXニュースも複数回取り上げている。

ドンロー主義は「基本的にこの地域のどの国に対してもその国の問題が我々に脅威を与えている場合は介入する権利を主張するものだ。そして、それはかなり広範な権限だ」と、NYTのワシントン支局長デービッド・サンガー氏はCNNの番組で指摘した。

トランプ氏は4日、大統領専用機で記者団に対し、この言葉を再び使い、ベネズエラでの行動はイラクやアフガニスタンへの米国の介入とは異なると主張した。「我々の領域だからだ。ドンロー主義だ」

ニューヨーク・ポストの広報は、誰が見出しを考案したかについてコメントしなかった。編集長のキース・プール氏は社内で「我々の見出しはすべて共同作業によるものだ」と発言していることで知られる。