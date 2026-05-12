ドナルド・トランプ米大統領が「プロジェクト・フリーダム」の再開を検討中との立場を示したことに対し、イラン側も「あらゆる対応の準備を終えた」と応酬した。モハンマド・バゲル・ガリバフ・イラン国会議長は11日（現地時間）夜、X（旧ツイッター）に「わが軍はいかなる侵略にも断固として対応する準備ができている」とし、「誤った戦略と決定は常に誤った結果につながるものであり、世界はすでにこの事実を理解している」と主