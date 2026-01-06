【今さら聞けない…】火を使わず“混ぜるだけ”の最強痩せ飯とは？サバ缶で手軽に高タンパク質
フィットネス系YouTuberのが氏が、自身のYouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」で「【超簡単】最強痩せ飯！サバ缶ときゅうりの冷や味噌汁【混ぜるだけ】【火を使わない】」と題した動画を公開。火を使わず、材料を混ぜるだけで完成する高タンパクでヘルシーな冷や汁の作り方を紹介した。
のが氏が紹介したのは、サバ缶、豆腐、きゅうりを使った冷や汁。ダイエット中の食事としても最適なこのレシピは、驚くほど手軽に作れるのが特徴だ。まず、器に味噌とすりごまを各大さじ2、砂糖と醤油を各小さじ2入れて混ぜ合わせる。そこへ水400mlを加えてよく溶かし、汁のベースを作る。次に、スライスしたきゅうり、汁気を切ってほぐしたサバの水煮缶、そして手で崩した木綿豆腐を加えて軽く混ぜ合わせるだけで完成するという。
サバ缶は、ダイエットを意識するなら糖質が少ない「水煮」がおすすめだとしている。一方で、ダイエットを特に気にしていない場合は「味噌煮を使うと、これまたすごく美味しいです」と述べた。また、サバにはEPAという良質な脂質が含まれており、「脂肪を燃やす作用だったりとか、中性脂肪を減らすような作用がある」として、積極的に摂りたい油だと解説した。豆腐については、滑らかな絹ごし豆腐でも良いが、「木綿の方がざらっとした舌触りが美味しいです」と、食感の観点から木綿豆腐を推奨した。
完成した冷や汁は、そのまま食べるだけでなく、麦ごはんにかけて食べるのもおすすめだという。特に夏場は、炊いた麦ごはんを一度冷やし、水で洗うことで「ごはんがよりサラサラになって、すごく美味しい」と、さらなるアレンジも紹介した。手軽に作れて栄養満点のこの冷や汁は、忙しい日や食欲がない夏場にもぴったりの一品と言えるだろう。試してみてはいかがだろうか。
