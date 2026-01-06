開口一番「What’s up? H-Town」

早速ファンの心を掴んだ。西武からポスティング申請をしていた今井達也投手が5日（日本時間6日）、アストロズ入団会見に臨んだ。新しい背番号「45」に身を包み、開口一番、英語で挨拶。米ファンは「もう彼が大好きだ」と笑顔になった。

今井はアストロズのチームカラーの橙色のネクタイ、スーツ姿で登場。ダナ・ブラウンGMやオーナーのジム・クレイン氏、代理人のスコット・ボラス氏の挨拶を終えると、今井に回ってきた。スマートフォンを右手に持ちながら、「What’s up? H-Town（ヒューストンのみんな、元気かい？）」と話し、場内は笑いが起きた。

その後、「I’m Tatsuya Imai. I’m ready to chase the World Chapmpionship. Let’s go Houston！ Thank you so much.（今井達也です。ワールドチャンピオンを目指す準備はできているよ。さあ行こう、ヒューストン。ありがとう！）」と10数秒にわたって英語を披露。報道陣は拍手を送った。

今井の英語挨拶はMLB公式X（旧ツイッター）が「タツヤ・イマイがアストロズファンへメッセージ」と速報した他、米放送局「FOXスポーツ」公式Xも「タツヤ・イマイはヒューストンにもう馴染んでいるようだ」と報じるなど、大きな注目を集めた。米ファンからは「嫌いになれるわけがない」「大好き」「米国文化に順応してるね」「タツヤサンが好きです」「WoW」などと好評のようだ。

アストロズでは過去に松井稼頭央氏、青木宣親氏、菊池雄星投手がプレーしており、今井は日本人選手として4人目の所属となる。（Full-Count編集部）