『まるでホイップクリームを直飲み!?』できる「クーリッシュ ホイップクリーム」発売【ロッテ】

ロッテは1月12日、『まるでホイップクリームを直飲み!?』という疑似体験ができる新作「クーリッシュ ホイップクリーム」を発売する。

「クーリッシュ」公式SNSでは“本当にこんな商品あったらいいな”を「#妄想パッケージ」として発信している。今回発売する『クーリッシュ ホイップクリーム』は、過去投稿した「#妄想パッケージ」の中でもフォロワーから反響の大きかったパッケージのひとつだという。

◆クーリッシュ ホイップクリーム

ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”「クーリッシュ」は、微細氷入りのスッキリとした甘さと、なめらかな食感が特徴。微細氷は、季節や味によってサイズを使い分けており、今回はよりなめらかな食感に仕立てるため、通常品より小さい微細氷を使用した。

また、ホイップクリームらしいミルク感のある味わいをめざして、乳脂肪分を4.3%配合した「アイスミルク」グレードに仕立てた。ホイップクリームらしい甘さと、まるで本物のホイップクリームのような、ふわっとした食感が楽しめる。

クーリッシュ ホイップクリーム

クーリッシュブランドサイトでは、「クーリッシュ ホイップクリーム」をあんぱんに注入するだけの“あんぱんクーリッシュ”や、電子レンジで温めたパイの実に「クーリッシュ ホイップクリーム」をかけた“パイリッシュ”など、クーリッシュを使った超かんたんアレンジレシピ『食うリッシュ』レシピを紹介している。

あんぱんクーリッシュ

パイリッシュ

〈発売記念Xキャンペーン〉

「クーリッシュ ホイップクリーム」の発売を記念し、クーリッシュ公式Xアカウントでプレゼントキャンペーンを実施する。

【応募期間】

2026年1月5日10:01から1月18日23:59まで

【応募方法】

〈1〉クーリッシュ公式Xアカウント「@lotte_coolish」をフォロー。

〈2〉応募期間中に公式アカウントから配信されるキャンペーンの対象投稿をリポスト。

【賞品】

抽選で合計30人に「クーリッシュ ホイップクリーム」10個をプレゼントする。

「クーリッシュ ホイップクリーム」発売記念Xキャンペーン

■クーリッシュ公式Xアカウント