¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤3¡õ4¹æ¡×¤ò1·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï»æÈÇ¤¬650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬550±ß¡£
¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¹ÂÃ¼°ª¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¡¢ÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¤é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¹ÂÃ¼ °ª¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡ËºÙÌî¿¸»Ê¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÅ·±©´õ½ã¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡Ë¹â¶¶·ÄÍ¤¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡ËÅâÌÚµ®±û¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡Ëß·ÅÄ·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚËÅç¿´ºù¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡Ë°¤Éô¤Á¤Å¤ë¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡Ë¹â¶¶·ÄÍ¤¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡Ë»°ÉÓ¹¯Í§¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÀ±Ìî ÑÛ¤µ¤ó¡Û
¡ÊC¡ËÅìµþÍ´¡¿½¸±Ñ¼Ò