YOASOBI¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥í¥´¤Ë¡Öaespa¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤Ã¤¯¤ê»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¡Ä¡È¹ÈÇòÎ¥¤ì¡É ¤â²ÃÂ®¤¹¤ëÀ¤³¦¿Ê½Ð
¡¡1·î2Æü¡¢¿Íµ¤²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYOASOBI¡×¤¬¡¢·ëÀ®°ÊÍè»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥í¥´¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡YOASOBI¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Î²£´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¿§»È¤¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¶Ì¦¡ÊQINGYI¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îikura¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÎAyase¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ôaespa¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡Õ
¡Ôaespa¤Îsavage ¤Ë¥í¥´»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2021Ç¯¤Ëaespa¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSavage¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥í¥´¤È»÷¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£YOASOBI¤Î¿·¤·¤¤¥í¥´¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢aespa¤Î¥í¥´¤â¡¢ÀÄ¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÊ¸»ú¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤Î¡ØSAVAGE¡Ù¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ñÂÎ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢Îà»÷ÅÀ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡YOASOBI¤Ï2019Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡Ù¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ÏÌ±Êü¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤´¤í¤«¤é½Ð±éÉÑÅÙ¤¬·ã¸º¡£¹ÈÇò¤â¡¢2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ï¡¢ikura¤µ¤ó¥½¥í¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï2023Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¡È¹ÈÇòÎ¥¤ì¡É ¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¡¢2026Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢10Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò³¤³°¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿·¤·¤¤¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¡ÈÀ¤³¦¿Ê½Ð¡É¤Î°Õ»×É½¼¨¤«¨¡¨¡¡£