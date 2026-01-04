Threadsに投稿された「ある画像」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は大きな話題となり、「スリムボトルw」「うん、コーラで間違いない」「なんて華やかなの♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

コカ・コーラの画像と思いきや？

Threadsアカウント「peru_nico」が投稿したのは、みんな大好きな『コカ・コーラ』の画像です。黒い液体の入った特徴的な形の瓶を見ていると、思わず飲みたくなりそう…！！

しかし、これにはある秘密が仕掛けられていました。実は、投稿した画像はコカ・コーラではなかったのです。その正体は、愛犬の『ニコ』ちゃんだったのです…！！

ニコちゃんは、7歳のミニチュアピンシャー。ウエストがくびれた細身の体型は、上から見るとコカ・コーラの瓶そっくり。胴体にラベルを付けると、コカ・コーラそっくりになってしまうのです。

ミニピンのスタイルに感嘆！！

実は、この画像は、ニコちゃんがパピーだったときのもの。まだ体が小さかったため、なおさらコカ・コーラに似ていたのだといいます。そのころの瓶のサイズは推定1リットルだったそうですが、最近再び試してみると推定1.5ℓに増量していたとか（笑）

最近のニコちゃんは、ストーブや毛布を駆使して寒さに対抗しているそうです。短毛でやせ型のミニピンにとって、冬は寒さ対策が欠かせません。コカ・コーラに似せるのは得意だけど、寒い季節はちょっぴり苦手なニコちゃんなのでした！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「もったいなくて絶対飲めない」「スタイルすごい…モデル体型…」「一本ください！！」などたくさんの反響がありました。

Threadsアカウント「peru_nico」には、ニコちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。先住犬『ペル』ちゃんとの、心温まる思い出も…。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

