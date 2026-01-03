インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ご飯に合うおかず」ランキングを投票で募っています。2025年12月15日時点で集まった2万1886票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な「おかず」がランクイン？ TOP10を全部見る！

2位は「やみつきになるほどうまい」料理

3位は「ハンバーグ」でした。回答者からは「毎回ご飯をおかわりしてしまうくらい、ご飯が止まらなくなる味だから」「そのままでももちろんいいですが、デミグラスソースや和風ソース、大根おろしをかけたもの、どれもとてもよく合ってご飯がすすみます」「ご飯にも合う。おいしい」といった声が寄せられていました。

2位には「焼き肉」がランクイン。「タレをつけた焼き肉とご飯を食べると病みつきになるほどうまい」「ご飯にはやっぱり焼き肉が1番合う」「ただでさえ肉だけでもうまいのに、そこに炊きたての米があると米は10杯はいける」などのコメントが見られました。

そして、1位は「鶏の唐揚げ」でした。「鶏の唐揚げは一口かぶりつくだけで油がジューシーで超おいしい。ご飯と食べれば、どんどんご飯がすすんでいく」「唐揚げは本当においしいです！ 特に下味をしっかり漬けてあるもの。とにかくご飯がすすみます」「唐揚げ2つでご飯1杯は食べられるほど、ジューシーでおいしいおかずです」などの回答が集まっていました。