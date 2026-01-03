この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

MARCHの現役大学生が明かすリアルな就活事情「今のとこしか受からなかった」大手メーカーと専門商社に内定を得た“決め手”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「オシャレな2人組にインタビュー #ファッション #年収 #貯金 #貯金 #街角給与明細」を公開。MARCHに通う22歳の大学生である男女2名がインタビューに応じ、大手企業への就職を決めつつも「貯金はカツカツです」と語るリアルな金銭事情と、対照的な将来への価値観を明かした。



2人は同じ大学に通うサークルの同期。就職先について尋ねられると、男性は家具メーカー、女性は鉄鋼を扱う専門商社にそれぞれ内定していると回答した。初任給は男性が「26万とかだった気がしますね」、女性は「21万とか」と明かした。



就職先を選んだ理由について、男性は「正直、今のとこしか受からなかった」と率直に語りつつも、「めちゃくちゃ大手」であることも決め手になったと話す。一方、女性は「自分が一番楽しそうに働ける会社を選びました」と、自身の価値観を重視した選択であったことを明かした。



話題はアルバイトに移ると、女性は飲食店で時給1160円で働いていると答えた。対して男性は、派遣で「ゴミ収集」の仕事をしているというユニークな一面を告白。日給制で「1万1000円」だといい、実働は5、6時間程度であることも明かした。この仕事を始めたきっかけは、派遣でたまたま訪れた現場の雰囲気が良く、定期的に来ないかと誘われたことだったという。



堅実な就職先とは裏腹に、貯金額については2人とも「リアルになくてその日暮らし」「私も本当にカツカツです」と、厳しい懐事情を打ち明けた。将来への不安を問われると、女性は「ないです」と即答。対照的に男性は「不安ですね」と答え、「まず社会人になるっていう想像がつかない」「何十年も働くわけじゃないですか。そんなん自分にできるのかな」と率直な心境を吐露した。