星野源＆新垣結衣「夫婦で引退説」の真相。CM交代やNHK番組終了で囁かれた“異変”を一蹴した「12月のビッグニュース」とは
2025年に駆け巡っていた星野源さん・新垣結衣さん夫婦の「引退説・隠居説」。2016年に大ヒットしたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で共演し、2021年に結婚したおしどり夫婦になにが起こっていたのでしょうか。
なぜそんな噂が飛び交うようになったのか？そして現時点での信憑性は？
◆ライブMCやNHK番組から不穏な空気が蔓延
噂の発端は、夫婦それぞれに仕事上で異変が起きていたことです。
まず夫・星野源さん。
今年は5月から10月まで、6年ぶりとなる日本＆海外ツアーを行っていました。そのツアーの最終公演にて、これまでは「また会いましょう」といった再会を約束するような発言をしていたのに、今回は「さようなら」という言葉だったそうです。この日のMCでは「この6年、いろんなことがあって本当にうんざりでした」とネガティブな発言があったことも注目を集めていました。
そして、今年の『NHK紅白歌合戦』の出場アーティストが11月14日に発表された際、2015年から10年連続で出場していた星野さんの名前はなし。また、2017年から星野さんメインで不定期放送されていたNHKの音楽番組『おげんさんといっしょ』も終了していたのです。
これらを芸能活動の“終活”と見る向きがあったというわけです。
◆長年務めていた名物CMを2本も降りていて
妻・新垣結衣さんの異変も今年の秋から囁かれていました。
もっとも話題になったのは「メルティーキッス」のCMが、新垣さんから出口夏希さんに代わっていたこと。新垣さんは2011年からこの明治のチョコレートのCMキャラクターを務めており、10年以上出演し続けていただけに「ガッキーロス」の声もあったほどでした。
それだけでなく「ソフラン アロマリッチ」も新垣さんから広瀬すずさんに変更されていたのです。ライオンの柔軟剤である同商品のCMでは、新垣さんの「この香り、離れられんっ。」というかわいらしいフレーズが特徴でしたが、引き継いだ広瀬さんも「この香り、たまらんデス。」という似たようなフレーズとなっていたため、注目されていました。
新垣さんは近年もドラマや映画にいくつか出演していますが、意外にも連続ドラマの主演は2018年の『獣になれない私たち』（日本テレビ系／松田龍平さんとダブル主演）以来なし。主演以外の作品でもここ最近はドラマや映画での露出が多いとは言えなかったため、CM出演が彼女の動く姿を拝める貴重な映像だったわけです。CM出演が減ったことはガッキーファンにとって痛手だったことは想像に難くありません。
いずれにしても、近年は拘束期間・拘束時間の長い連ドラ主演を受けておらず、それだけでなくギャラが高く約1日で撮影が終わるコスパの良いCM出演も減ったことから、引退説や隠居説が浮上したというわけです。
◆引退説・隠居説を否定したビッグニュース
夫と妻、それぞれに長年続けていた仕事に異変があったため、夫婦揃って引退説や隠居説が取りざたされていましたが、結論を言うと、現時点の最新情報を踏まえるとその説の信憑性はかなり下がっています。
新垣さんがライオンのCMに出なくなったのは事実ですが、今年5月から別のチョコ商品である「生のとき」のCMに出演しており、こちらの販売元は「メルティーキッス」と同じ明治。つまり新垣さんと明治の縁が切れているわけではないのです。
また、冠番組終了やNHK不出場と見られていたため、先日までは星野さんがNHKとの距離を置こうとしていると見られていましたが、新情報によって急転。『紅白』出場者の最初の発表から1か月以上が経過した12月16日、生放送ではなく事前収録ということですが、星野さんが今年も出場することが発表されたのです。
