「『明治』は10月21日に、冬期限定チョコレート『メルティーキッス』のイメージキャラクターに出口夏希さん（24）の起用を発表しました。これによって、’11年からイメージキャラクターを務めてきた新垣結衣さん（37）と交代するかたちに。新垣さんは5月に同社の新商品『生のとき』のイメージキャラクターに就任しましたが、『メルティーキッス』からの卒業に“ロス”を嘆くファンも少なくありませんでした」（広告代理店関係者）