1月7日、星野源の新たなレギュラー番組が始まり、ファンを心から安堵させている。「新しくNHKで始まったのは音楽番組『星野源と松重豊のおともだち』です。『おげんさんといっしょ』の人気コーナーから生まれたスピンオフで、松重豊さんと2人でスタジオを飛び出し、旅をしながら音楽を聴き、語り合う内容です」（芸能記者）初回はNHK局内の食堂からスタートした。「以前からこの食堂で撮影してみたかったという星野さんは、松