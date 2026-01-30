1月27日、シンガーソングライターの星野源（45）が、自身がパーソナリティを務める『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演。そこで明かした衝撃のライフスタイルが話題を集めている。この日、星野は45歳の誕生日を迎え、スタジオにゲストとして招かれたバナナマンの日村勇紀（53）とトークを繰り広げた。2人の会話は徐々に自身の睡眠時間の話へ。星野は「僕はもう、めちゃくちゃ夜型なんですよ。起床が夕方4時、