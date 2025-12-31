·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤é£´¿Í¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¡¡£Ì£Ä£È¤Ë¤Ïº£¸å¤â½êÂ°
¡¡¡Ö·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤¬ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤«¤é¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬£³£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Ä£È¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤Î·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡Öº£¡¢·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É½¸½ÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦´ë²è¡¦»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ä®ÅÄ¡¢¾®ÌîÄÍ¡¢±öÌî¡¢Á°ÅÄ¤Î£´¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£´¿Í¤Ïº£¸å¤â£Ì£Ä£È¤Ë½êÂ°¤·Â³¤±¤ë¡£¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤ÏÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤àÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£´Ì¾¤ÎÁÛ¤¤¤È·èÃÇ¤ò¡¢²¹¤«¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£