10月30日、俳優の町田啓太が自身のインスタグラムを更新。ビジュアルが激変した最新ショットを披露し話題となっている。【写真】すごい昭和感！町田啓太の“松田優作風”激変姿「町田さんは、劇団EXILEのメンバー。2014年にNHK連続テレビ小説『花子とアン』の村岡郁弥役で一躍ブレイクしました。大河ドラマ『西郷どん』や、『HiGH&LOW』シリーズなど数々のドラマや映画に抜擢。現在は、NHKで放送中の大河ドラマ『光る君へ』