大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが30日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、篠原伸介制作統括が特別企画として出場が発表された松田聖子（63）について説明した。

松田は紅組MISIA、白組Mrs.GREEN APPLEによるトリ対決が終わった後、“究極の大トリ”として登場。「青い珊瑚礁」を歌う。21年に愛娘の神田沙也加さんが休止。予定されていた紅白出場を辞退。今回は20年以来5年ぶりの舞台となる。

篠原氏は「松田聖子さんが最後。赤、白の対戦が終わって、放送100年を締めくくるのにふさわしい松田聖子さんに歌っていただくという位置づけです」と話した。

大トリ後に歌手が歌うケースは過去にもあった。18年には大トリを務めた嵐の歌唱後、サザンオールスターズがやはり究極の大トリとして「希望の轍」「勝手にシンドバッド」を歌い、派手なフィナーレを迎えた。今回はその盛り上がり再現なるか、注目される。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。