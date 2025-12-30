·Ö¸÷Åô¤¬À¸»ºÃæ»ß¤Ë¢ª¡ÖLED¥é¥ó¥×¤ËÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡©¡×¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ú2025Ç¯¡¦½»¤Þ¤¤¤ÎÃí°Õ´µ¯¡Û
²ÈÅÅ¤ä¾ÈÌÀ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²õ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¿··¿¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2026Ç¯°Ê¹ß¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë·Ö¸÷Åô¤Ï¡©
·Ö¸÷Åô¤¬À¸»ºÃæ»ß¤Ë¢ª¡ÖLED¥é¥ó¥×¤ËÂØ¤¨¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡©¡×¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÅÅµ¤¹©»ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ª
°ìÈÌ¾ÈÌÀÍÑ¤Î·Ö¸÷¥é¥ó¥×¡Ê·Ö¸÷Åô¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¤¬2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¼è¤êÂØ¤¨¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡ª¾ÜºÙ¤ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹©»ö¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¥é¥ó¥×¸ò´¹¤Ë¤è¤êLED²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÏLEDÅÅµå¤À¤±¡Ù¤È¤ª¹Í¤¨²¼¤µ¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î´ï¶ñ¡¢Îã¤¨¤ÐÄ¾´É¤ä´Ý·¿¤Î·Ö¸÷Åô¡¢¥Ä¥¤¥ó·Ö¸÷Åô´ï¶ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ë·Ö¸÷ÅôÀìÍÑ¤Î°ÂÄê´ï¤È¤¤¤¦ÅÅ¸»¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢LED²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¾®2Â©»Ò¡ÖÅ·°æ¤«¤é²ø¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¼Â¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª¶²ÉÝ¤ÎÁ°¿¨¤ì¢ª¥×¥í¤ËÂÐºö¤òÊ¹¤¤¤¿
¾®ÎÓÀ®É§ ¸«½¬¤¤ÎÄ»Õ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ê@naru422¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÅ·°æ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿Ôä·Á¾õ¤ÎÃã¿§¤¤ÊªÂÎ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¢¡¼¥È¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°é¤ÄÔä¡ª¤Ê¤ó¤«¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÔä¡ª¡×
¡Ö²æ¤¬²È¤âÀ¸¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤º¤é¤ê¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¸«Î©¤ÆÄÌ¤ê¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÎÁã¤Ç¤¹¡£¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡¢¶î½üÊýË¡¤äÂÎ¸³ÃÌ¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãî¥±¥¢ÍÑÉÊºÇÂç¼ê¤Î¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ½è¤Ï°Û¤Ê¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÁã¤ÎÄ¾·Â¤¬25cm°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥¾¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¶î½üºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¶î½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â¤¬25cm°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÍÑ¶î½ü¥¨¥µºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢ÀìÌç¤ÎËÉ½ü¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶î½üºÞ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÉ¬¤º¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÀìÍÑ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÆüË×¸å¤Ë¹Ô¤¦
¢½èÍýÁ°¤ËÁã¤Ë¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤
£É¬¤ºËÉ¸îÉþ¡¢¼êÂÞ¡¢Ä¹·¤¡¢ÊÝ¸î¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤¹¤ë
¢¨¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥º¥á¥Ð¥ÁÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥¾¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¶î½üºÞ¤Ç¶î½ü¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Í½È÷¤ò¤â¤¦°ìËÜ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·ë¶É¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¡©¡×
¥´¥ß¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡ÖB-CAS¥«¡¼¥É¡×¤ò½¦¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦SNS¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¦¤ï¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡Ö·ë¶É¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ËÁÞ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀÖ¤¤¥«¡¼¥É¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖB-CAS¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÂÄê¼õ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¡µë¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖB-CAS¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¡¢BS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¡¢110ÅÙCS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃøºî¸¢ÊÝ¸î¡¢ÍÎÁÊüÁ÷¡¢¼«Æ°É½¼¨¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤ÎÁÐÊý¸þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥«¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¥É¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖB-CAS¥«¡¼¥É¡×1Ëç¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ËÀìÍÑ¥Ç¥³¡¼¥À¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¡¼¥É¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö£Â¡Ý£Ã£Á£Ó¥«¡¼¥É¡×¤ò¶¡µë¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥¨¥¹¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤ÏÊÀ¼Ò¤ËÊÖµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÇË´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÇÇË´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶â¿§¤ÎÃ¼»ÒÉôÊ¬¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤ÇÀÚÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£