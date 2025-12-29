台湾と日本の相互交流人口、過去最多に 万博海外客トップも台湾 李駐日代表「友好深化の表れ」
（東京中央社）今年の台湾と日本の相互交流人口が、昨年を上回り、過去最多となる見通しだ。10月に閉幕した大阪・関西万博に来場した海外客でも、国・地域別で台湾が最多を占めた。台北駐日経済文化代表処の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）は27日、これらは台日の友好がさらに深まっていることの表れだと述べた。
日本政府観光局（JNTO）の報道資料によれば、今年1月から11月までに台湾から訪日した人は推計で延べ617万5000人となり、昨年1年間の604万4400人を超えた。訪台日本人客は、交通部観光署（観光庁）の統計では昨年1年間で131万9592人だったのに対し、李氏によると今年は今月23日の時点で約142万人に達しているという。
昨年の相互交流人口は約736万人で過去最多だった。李氏は、今年は820万人に達する見通しだとしている。
万博については、日本国際博覧会協会が24日、来場者の居住地別割合を公表。海外からの来場者は全体の5.2％で、内訳は台湾が17.5％で最多だった。中国15.4％、米国11.4％、香港7.3％と続いた。
李氏は自身のフェイスブックでこれらのデータを紹介し、台湾の総人口（約2330万人）から計算すると日本を訪れる人の割合は驚くほど高いと言及。台湾の人々が訪日旅行をする主な理由として、自然景観と文化的深み、豊富な観光資源を兼ね備えていることや、台湾からの近さ、円安で物価が手頃になっていることを挙げた。
また、訪台日本人客の数が相対的に少ないのは、主に長期的な円安が影響していると分析。円が以前の水準に戻れば、日本人の台湾旅行の後押しになるとの見方を示した。
