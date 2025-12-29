12月29日、秋篠宮家の佳子内親王殿下が31歳のお誕生日を迎えられた。佳子さまにとって、2025年は30代になってはじめての1年となったが、そのご活動やご様子を振り返ると、ひとつのキーワードが浮かび上がる。「変化」。すなわち、ご公務への姿勢、ご結婚を巡ってのお考えのありよう、そして母・紀子妃殿下とのご関係において、昨年とはお振る舞いが大きく変わっているように見受けられるのだ。プリンセスにどのようなご心境の変化があったのか。「週刊新潮」ではこの1年、折々の記事で分析し続けている。お誕生日を機にそれを振り返ってみよう。

【前後編の前編】

過密スケジュール

今年は佳子さまにとって、ご多忙の一年だった。地方への泊まりがけのご公務を挙げるだけでも、石川、岐阜、静岡、広島、鳥取、香川、滋賀、京都の各県をご訪問。8月には大阪・関西万博をご視察になり、9月には弟君の悠仁さまの成年式に伴う一連の行事に出席された。国内だけではなく、6月には2週間にわたってブラジルをご訪問。もちろん日帰りの公務も多数こなされた。あまりのハードさに週刊誌には「過密スケジュール」「類例のない公務数」との見出しも踊ったほどだ。

秋篠宮家の佳子内親王殿下

皇室離脱願望

そうした精力的なお姿の裏で、佳子さまのお心の中に起きていたと見られる「変化」とは何か。一つ目は、「結婚」を巡るお考えである。

「週刊新潮」（2025年1月2・9日号）はその動きを詳報している。

もともと佳子さまに皇室離脱願望があることはよく知られていた。かつて「週刊新潮」は、紀子妃と口論された際、佳子さまがご自身について、「籠の鳥」同然の不自由な暮らしを送っている、と嘆かれていたことを報じている。現在、両殿下と悠仁さまが住まわれる秋篠宮邸ではなく、分室で佳子さまがお一人で暮らされているのも、周囲からは皇室からお出になるためと見られているのだ。

先の記事によれば、今もその決意に揺らぎはなく、秋篠宮家の事情を知る関係者はこう証言している。

「最近の佳子さまは『皇室から出るには結婚するしかない』とも口になさるようになっています」

警視総監経験者が

しかし、一方で、大きな変化もあったという。

「佳子さまは、姉の眞子さんとは今でも頻繁に連絡を取り合っておられますが、小室さんとの結婚は国民に祝福されることなく、その結果、夫婦の動向は今も好奇の目にさらされている。さらには、皇室の儀式を経なかったこともあり、陛下が2022年2月のお誕生日会見で“多くの方に心配をおかけすることになったことを心苦しく思っています”と、異例の言及をなさるに至ったのです」

結果的に陛下のお心まで煩わせてしまったわけで、

「そのような結婚を現在、佳子さまは懐疑的に捉えておられ、“私の時は国民に納得してもらえる結婚でなければ”と、内親王というお立場の重みを実感されているご様子がうかがえます」

肝心のお相手選びについても、

「眞子さん任せにしていた前回の“教訓”から、両殿下だけでなく佳子さまも、お相手選びには慎重になられています。小室さんの時には一切行われなかった“身体検査”についても今後は、共に警視総監経験者である西村泰彦宮内庁長官（当時）と吉田尚正・皇嗣職大夫の人脈を駆使しつつ、お相手が浮上した際には万全の態勢でチェックを施す運びとなっています」

マイナスのイメージを払拭する

こうした「お立場の重み」を意識なさる姿勢は、次なる“変化”にも共通している。2025年の佳子さまがご公務に「超ご多忙」だったことは先に述べた通りだ。佳子さまは、実は2024年も国内外で134件のご公務に取り組まれたが、これはその前年より20件近くも多い数字だった。

6月のブラジル訪問の際には、あまりにお疲れになられたのか、現地での移動の飛行機の座席でお休みに。その「寝顔動画」が30代の日系ブラジル人女性に撮影され、現地で報道、SNSでも拡散されてしまうという受難に遭われた。

こうした積極的なご公務への姿勢の原因を分析しているのは、「週刊新潮」2025年5月29日号。この中で、さる宮内庁関係者が述べている。

「（佳子さまは）眞子さんから引き継がれたご公務のほか、手話や障害者との交流などといったライフワークの活動も継続され、愛子さまとともに女性皇族の中で際立つ存在感を見せておられます。佳子さまご自身、いまはご結婚よりもご公務を優先なさっている印象で、何かご心境に変化があったのではといわれています」

そのご心中についてはこう推察する。

「秋篠宮家に対する世間の厳しい声について、佳子さまが心を痛めておられるのは事実です。ご公務に励まれることで、結果的に“秋篠宮家に対するマイナスのイメージを払拭する一助になれば”との思いを秘められているのではないでしょうか」

社会への影響を意識

一方で、別の理由を推測していたのは、宮内庁担当記者。

「昨年10月、ガールスカウトのイベント『ガールズメッセ2024』に参加された際、佳子さまが“ジェンダー平等”を望む発言をされて話題になりました。2年前に東北大（仙台市）で開かれた女子大学生誕生110周年を祝う式典に出席された際にも、日本で理工系の女子学生が少ない現状に言及され、反響を呼びました。ご自身の言動が社会に与える影響などを実感し、皇族としてのご自覚をより強く意識され始めたように映ります」

大学ご卒業後、進学も就職もされない期間がしばらく続き、「ロイヤルニート」などという口さがない批判の声にさらされることもあった頃の佳子さまからは、想像もできないご活躍ぶりなのである。

【後編】では、これまで折り合いがよろしくないとされてきた母・紀子妃殿下とのご関係の変化について詳報する。母君から容赦ないお言葉を浴びせられた職員に対し、佳子さまがかけられたお言葉とは――。

デイリー新潮編集部