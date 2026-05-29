2026年5月25日、東京都千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑で、政府による拝礼式に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。拝礼式には戦没者の遺族や、高市早苗首相ら政府関係者が出席した。佳子さまは納骨堂に進み、深く拝礼された。【写真】拝礼式に参列された佳子さまの全身姿を見る。ほか、悠仁さまと展示会を訪問される姿も。拝礼式ではグレーのセットアップに、丸みのある少しレトロな帽子をお召しになっていた。直線的になりが