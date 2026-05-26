5月23日、華やかなお召し物に身を包んだ2人の女性皇族が公務に臨まれた。【写真】イギリス留学中に親しくなった男性とカフェで談笑する佳子さま妻は皇族で夫は一般国民の場合、公務とどう関わるのか「愛子さまは『ラオスフェスティバル2026』を、佳子さまは『日本・ベルギー修好160周年記念』特別展を訪問されました。しかし、数週間後には、おふたりの将来を左右する大きな動きがあるかもしれません」(皇室担当記者、以下同)5