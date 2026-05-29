国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を招き、5月27日夜に皇居・宮殿で開かれた天皇皇后両陛下主催の宮中晩餐会。今年は日本とフィリピンの国交正常化70周年の節目となり、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の方々は会場に集まった招待者らをもてなされた。昨年9月に成年式を迎えられた秋篠宮家の長男・悠仁さまは初めて出席し、上品なタキシード姿で臨まれていた。「悠仁さまはこの日、大学の授業終わりに出席されま