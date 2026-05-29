秋篠宮家の次女・佳子さまが5月9日、「森と花の祭典―『みどりの感謝祭』」に出席した。名誉総裁として臨んだ式典では、岩手県大槌町などで相次いだ林野火災に触れ、「被害にあわれた方に心からお見舞いを申し上げます。森林が再生されていくことを願っています」と語った。【写真】お気に入りの「カメリアプリントワンピース」を着用された佳子さま（全身）会場では、緑化推進に尽力した功労者への表彰や、子供たちへの苗木・