5月27日、天皇皇后両陛下は、来日したフィリピン大統領夫妻を皇居・宮殿に招いて宮中晩餐会を開かれた。「秋篠宮ご夫妻や愛子さま、佳子さま、悠仁さまら皇族方が出席されました。悠仁さまが宮中晩餐会に出席されるのは初めてです。大学の授業を終え、ブラックタイを結びタキシードに身をつつんだ悠仁さまは、ジンジャーエールでフィリピンの閣僚らと乾杯されました」（皇室担当記者）悠仁さまは愛子さまの左隣に座られた。「淡い