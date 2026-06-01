「佳子さまと悠仁さまはお互いに公務や学業でお忙しく、生活リズムも異なります。それでもとても仲がよく、顔を合わせるとよく楽しそうに話をされています。今回の姉弟2人きりでのご公務でも、終始笑顔を浮かべておられました」（宮内庁関係者）【全身を見る】白のパンツセットアップに “ターコイズブルー”の小物を合わせた 爽やかな佳子さま秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまは5月23日、日本とベルギーの修好160周年