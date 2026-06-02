5月27日、皇居・宮殿では、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を招いての宮中晩餐会が催された。【写真】2025年の晩餐会初参加でも“笑顔で”抜群のコミュニケーション能力を発揮された愛子さま“頼りになる先輩”としての振る舞いを見せた愛子さま「同国からの国賓来日は11年ぶりのこと。また、今年は国交正常化から70周年の節目でもあります。天皇陛下はお言葉のなかで、初めて降り立った外国の地がフィリピン