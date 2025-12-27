人気バンド、上海公演中止「昨今のやむを得ない諸事情により」福岡での追加公演を急遽決定
【モデルプレス＝2025/12/27】バンド・ずっと真夜中でいいのに。が2026年3月に開催予定だった上海公演を中止することがわかった。12月27日、公式サイトにて発表した。
【写真】中国でのイベントを中止した人気アーティスト
公式サイトでは「来年2026年3月に開催を予定しておりましたJAPAN＆ASIA TOUR『ZUTOMAYO INTENSE II 坐・ZOMBIE CRAB LABO』につきまして、昨今のやむを得ない諸事情により、上海公演を中止する判断をとらせていただくこととなりました」と発表。「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「皆さまに安心して公演をお楽しみいただける日が訪れることを、一同、心より願っております」とコメントした。
中止の決断を受け「国内外の会場を急遽確認いたしましたところ、3月28日（土）、29日（日）に、マリンメッセ福岡B館の空きがございました」と追加公演の開催を発表。「受付の詳細につきましては、準備が整い次第、改めてご案内いたします」と伝えた。（modelpress編集部）
