中国でぬいぐるみに着せる民族風の「オートクチュール」が人気となっている。人民網が伝えた。人気アートトイ「ラブブ（LABUBU）」に銀細工を添えると、チワン族の女性のようなオーラを漂わせる見た目に変わった。広西チワン族自治区博物館文化クリエーティブグッズショップの甌駱ワークショップに行くと、上海から来たという女性の鄭さんが手の中のラブブに民族風の服を着せるために細長い壮族の織物「壮錦」を選んでいた。選び終