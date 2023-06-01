2026年6月3日、中国メディアの茘枝新聞は、上海野生動物園で飼育されている肉食獣のトラが草を食べていたと中国ネット上で物議を醸し、園側が虐待疑惑を否定したと報じた。記事によると、中国のネット上でこのほど、上海野生動物園のトラが草を食べている様子がSNSで拡散され、ネット上で「養えないなら放せ」など虐待を疑う批判が出た。これらの批判に対し、園のスタッフは2日、「トラが草を食べるのは粗い繊維を摂取して胃腸の動