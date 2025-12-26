¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¡¡ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿º¬µò
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡½¡½¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤â¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¥Ü¥í¥¯¥½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö7»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦½É¼Ë¤«¤É¤³¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¸µ³°Ì³Âç¿Ã¡¦ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤Ï2025Ç¯12·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡¢¶ÛµÞÄó¸À¤Ç¹â»ÔÀ¯¼£¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢
¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤ÈÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼è¤ê´¬¤¤ÎµÄ°÷¤À¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤À¤È¤«¡×¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁíÍýÆüÄø¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢Ä«½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢7»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦½É¼Ë¤«¤É¤³¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤è¤¦¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñ²ñ¤Î¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ»á¤Ï3²óÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ê¹ñ²ñ¤Î¡Ë¤¢¤È¤Ç¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¡£¡Ê´ë¶È¤Î¡ËÌò°÷¤À¤Î¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤À¤Î¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤Î¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ê°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤½¤³¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢
¡Ö¤³¤ÎÊý¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë¡¢ÁíÍý¤Ë¼ê¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤«¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ö¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥ó¤â¤Ê¤¯¡Ë¤Ý¤Ã¤ÈÁíÍý¤Î¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¡¢»ä¤Ï¡×
¤È¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶¶²¼Å°»á¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤Ï¡¢
¡ÖËÍ¤Ï±ÊÅÄÄ®¤Î¤½¤¦¤¤¤¦°û¤ß¿©¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤ê¤â¡¢¹â»Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊý¤¬Âç»¿À®¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¡¢ÅÄÃæ»á¤Î¶ì¸À¤Ë¤Ï»¿Æ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¬°¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ì¹ç¤¤À¯¼£¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ´Ø¸ý°ì´î¡Ë