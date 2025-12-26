£´¥«¹ñ¸ì¤òÁà¤ëÅìÂç¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÉû¾¡¦ÎÎÌÚÉ§¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ²±¤ò¾Ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
ºÇ¶¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¡ÁÅìÂç¥é¥°¥Ó¡¼ºÆÀ¸Êª¸ì¡ÊÁ´£¶²ó¡¿Âè£³²ó¡Ë
¡¡ÅìÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎNo.£¸¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉû¾¤ÎÎÎÌÚÉ§¿Í¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¡¦¤²¤ó¤È¡Ë¤Ï¡¢Ë¡³ØÉô¤Ç³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Î£´¥«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë"¥¯¥ï¥É¥ê¥ó¥¬¥ë"¤À¡£
¡ÚÅìÂçÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¡Û
¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÉû¾¤Ç4¥«¹ñ¸ì¤òÁà¤ëÎÎÌÚÉ§¿Í¡¡photo by Sportiva
¡Ö·É¸ì¤È¤«¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó²ø¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¡¢Éã¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼ç¾¤Î¡ËÊ¡¸µÎÑÂÀÏº¤ÈÆ±¤¸¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢Éã¤Î»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ø½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥óÀ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Æ¤Ï±Ë¤¤¤Ç¡¢Åß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥é¥°¥Ó¡¼¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éºÇ½é¡¢Âç³Ø¤Ç£±Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¢¹ñ»Ò½÷¤È¤·¤ÆÅìÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÎÎÌÚ¤Ï¡¢À¤¤Ë¹¤¬¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë"ÅìÂçÀ¸"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤ÏÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬"ÅìÂçÀ¸"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ³°¤Ê·Á¤Ç»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤«¤é¡ØÅìÂç¤À¤±¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¡ÊÅìÂçÀ¸¤À¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¡Ë¤Ï¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ÈÊÙ¶¯¤Ï°ã¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¡¡Áê¼ê¤¬»×¤¤¤Ã¤¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë»þ¡¢°ì½Ö¤ÇÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È......¥é¥°¥Ó¡¼¤Ã¤ÆÀÜÅÀ¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤Ë¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê¥«¥ª¥¹¤ËÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÊÙ¶¯¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²Æ¤Î»³Ãæ¸Ð¤Ç¤Î·ÄÂçÀï¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤ò·È¤¨¡¢¡ÖÂÐ¹³Àï£Â¥°¥ë¡¼¥×Á´¾¡¡×¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨Àï½Ð¾ì¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅìÂç¤Ï¡¢£¹·î14Æü¡¢¾åÃÒÂç¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹â¶¶°ìÁï¤â¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤ÎÂÐ¹³Àï³«Ëë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¸½¾ì¡Ù¤Ë¿Í¤Î¿ô¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¤È³°¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ÄØæÀï¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¡¢¸½¾ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥²¡¼¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Úµ²±¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÇÔÀï¡Û
¡¡¤½¤Î½éÀï¡¢¾åÃÒÂç¤òÁê¼ê¤ËÁ°È¾¡¢¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç°µÅÝ¤·¤¿ÅìÂç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¡¢»Ä¤ê£±Ê¬¤«¤é¥È¥é¥¤¤ò£±ËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤¦£±ËÜ¡¢¥È¥é¥¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ31¡Ý26¤È£µÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤«¤í¤¦¤¸¤Æ£µÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡¢ÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ï£Â¥°¥ë¡¼¥×¤¬£¸¹»¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¾å°Ì£²¹»¡£ºòÇ¯¤Î£±°Ì¤ÏÀ®ìþÂç¡¢£²°Ì¤¬ÌÀ¼£³Ø±¡Âç¤Ç¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç¤ÏÀ®ìþÂç¤¬ÆüÂÎÂç¤Ë¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç¤¬Î©Âç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤º¤ì¤â£Á¥°¥ë¡¼¥×¾º³Ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³°Ì¤ÏÉðÂ¢Âç¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ï£´°Ì¡£¤Ä¤Þ¤êºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢£Â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç£µ°Ì°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¾åÃÒÂç¡¢À®¾ëÂç¡¢°ì¶¶Âç¡¢³Ø½¬±¡Âç¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²¼°Ì¤Î£´¹»¤ÈÅö¤¿¤ë½øÈ×¤ÏÁ´¾¡¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢½ªÈ×¤Î¾å°Ì£³¹»¤òÅÝ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÁ´¾¡¡×¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨Àï½Ð¾ì¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅìÂç¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¡£ÎÎÌÚ¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÁ´¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥»¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£±ÇÔ¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«£²»î¹çÌÜ¤Ç......¡£
¡¡¤¢¤ÎÉé¤±¤¿À®¾ë¤È¤Î»î¹ç¡¢ËÍ¡¢µ²±¼º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Î£µÊ¬¤«¤é²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î±ß¿Ø¤â¡¢²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¡¢»î¹ç¤ÎºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ²±¤ò¾Ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡ÎÎÌÚ¤¬µ²±¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÇÔÀï¨¡¨¡ÂÐ¹³Àï£Â¥°¥ë¡¼¥×¤Î£²»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë£¹·î28Æü¤ÎÀ®¾ëÂçÀï¡¢ÅìÂç¤Ï36¡Ý40¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÎÎÌÚ¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²á¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ºÇ½é¡¢°ìµ¤¤Ë£³¥È¥é¥¤¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÁê¼ê¤ÎÁª¼ê¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø³Ú¾¡¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ......¤½¤ì¤ÇÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾¡Éé¤Ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÅìÂç¡¢³°¤Ë²ó¤·¤¿¤¤À®¾ëÂç¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤µ¤ì¤ì¤Ð²ó¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÅìÂç¤Ë¤Ï¥¹¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤ÅìÂç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÉé¤±¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿°ìÁï¤Ë¤â·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿¡£°ìÁï¤¬¼õ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï½Ñ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅìÂç¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òÀ®¾ëÂç¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤À¤Ã¤¿¡£