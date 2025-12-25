この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保存版】2億円の失敗から導く「脱・トップダウン」チーム経営の全貌」と題した動画を公開。多くの経営者が悩む「トップダウン経営」と「チーム経営」のどちらが優れているかという問題に対し、自身の数々の失敗談を交えながら、社員が主体的に動くチームの作り方を解説した。



長橋氏はまず、生産性や事業をスケールさせていく観点から見れば、結論として「チーム経営」を目指すべきだと断言する。トップダウン経営は意思決定が速い一方、社長がいなければ機能せず、社員の主体性が育たないという。しかし、チーム経営への移行は容易ではなく、長橋氏自身も様々な経営理論を取り入れては失敗を繰り返してきたと明かした。



創業当初は、過去の経験から「恐怖でマネジメントする」という「ボス・マネジメント」に陥り、社員がすぐに辞めてしまう状況だったと振り返る。次に、その反省から選択理論心理学を学び、社員の意見を尊重する「ボトムアップ」へ移行。その結果、2年間離職者がゼロになったものの、今度は業績が上がらず、社員が自身の権利ばかりを主張するようになってしまったという。



その後も、役割と責任を明確にする「識学」を取り入れたトップダウン経営や、理想的な組織論である「ティール理論」などを試したが、いずれもうまくいかなかったと語る。数々の試行錯誤の末にたどり着いたのが、現在の「幹部移行期」、すなわちチーム経営だという。



長橋氏が提唱するチーム経営の要点は、社長と幹部の役割分担にある。社長の役割は「会社全体で何に取り組むか、何を取り入れるか」という大方針を意思決定すること。そして幹部の役割は、その方針に基づき「どの手法を使うか」を現場の状況に応じて判断し、実行することだと説明した。社長が現場に介入しすぎると、幹部の権限に免責が生まれ、かえって主体性が失われると指摘した。



多くの経営理論を実践してきた長橋氏の経験は、組織の成長フェーズに合わせてマネジメント手法を柔軟に変えていくことの重要性を示している。自身の組織体制を見直すきっかけとして、参考にしてみてはいかがだろうか。