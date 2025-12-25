【契約前にみて】楽天モバイルのキャンペーンの落とし穴とは？三木谷・従業員紹介・紹介・iPhone・Android購入者は注意！新規契約＆乗り換え(MNP)/再契約(2回線め)
IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【契約前にみて】楽天モバイルのキャンペーンの落とし穴とは？」と題した動画を公開。楽天モバイルが実施するポイント還元キャンペーンの複雑な仕組みと、知らないと損をする可能性のある注意点を解説した。
楽天モバイルは、他社からの乗り換えで最大14,000ポイント、新規契約でも最大11,000ポイントが還元されるキャンペーンを複数実施している。しかし、ネコさや氏は「一見お得に見えて、実は契約前に知っておかないと見落としがちな条件や、知らないとポイントがもらえないという損する点がある」と指摘する。
動画では、数多く存在するキャンペーンを「新規／乗り換え」「スマホ同時購入」「楽天市場」の3つに大別。特に「新規／乗り換え」に該当する「三木谷キャンペーン」「従業員紹介キャンペーン」「紹介キャンペーン」はそれぞれ対象者や条件が異なり、併用はできないと説明した。
ネコさや氏によると、初めて楽天モバイルを契約する人は「三木谷キャンペーン」、2回線目以降は「従業員紹介キャンペーン」、初めての契約で家族に利用者がいる場合は「紹介キャンペーン」が最もお得になるという。
さらに、キャンペーンが無効になる「落とし穴」として、①専用ページ以外からの申し込み、②楽天会員にログインせずに申し込む、③2回線目以降の申し込み（キャンペーンによる）、④データタイプでの申し込み、⑤クーポンコードが適用されていない、といったケースを挙げた。特に注意すべき点として、複数のキャンペーンのリンクを経由して申し込んだ場合、意図しないキャンペーンが優先的に適用されてしまう可能性があると警鐘を鳴らした。
楽天モバイルのキャンペーンは複雑だが、自身の状況を把握し、適用条件を正しく理解することで最大限に活用できる。契約前に一度立ち止まり、どのキャンペーンが自分にとって最適かを見極めることが、数千ポイントの差を生む鍵となりそうだ。
IT系の会社で働く現役会社員です。パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。