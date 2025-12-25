この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【契約前にみて】楽天モバイルのキャンペーンの落とし穴とは？」と題した動画を公開。楽天モバイルが実施するポイント還元キャンペーンの複雑な仕組みと、知らないと損をする可能性のある注意点を解説した。



楽天モバイルは、他社からの乗り換えで最大14,000ポイント、新規契約でも最大11,000ポイントが還元されるキャンペーンを複数実施している。しかし、ネコさや氏は「一見お得に見えて、実は契約前に知っておかないと見落としがちな条件や、知らないとポイントがもらえないという損する点がある」と指摘する。



動画では、数多く存在するキャンペーンを「新規／乗り換え」「スマホ同時購入」「楽天市場」の3つに大別。特に「新規／乗り換え」に該当する「三木谷キャンペーン」「従業員紹介キャンペーン」「紹介キャンペーン」はそれぞれ対象者や条件が異なり、併用はできないと説明した。



ネコさや氏によると、初めて楽天モバイルを契約する人は「三木谷キャンペーン」、2回線目以降は「従業員紹介キャンペーン」、初めての契約で家族に利用者がいる場合は「紹介キャンペーン」が最もお得になるという。



さらに、キャンペーンが無効になる「落とし穴」として、①専用ページ以外からの申し込み、②楽天会員にログインせずに申し込む、③2回線目以降の申し込み（キャンペーンによる）、④データタイプでの申し込み、⑤クーポンコードが適用されていない、といったケースを挙げた。特に注意すべき点として、複数のキャンペーンのリンクを経由して申し込んだ場合、意図しないキャンペーンが優先的に適用されてしまう可能性があると警鐘を鳴らした。



楽天モバイルのキャンペーンは複雑だが、自身の状況を把握し、適用条件を正しく理解することで最大限に活用できる。契約前に一度立ち止まり、どのキャンペーンが自分にとって最適かを見極めることが、数千ポイントの差を生む鍵となりそうだ。