超話題作『野原ひろし 昼メシの流儀』全話を一挙無料配信決定！「クレヨンしんちゃん公式チャンネル」YouTubeアワード2025も開催

ことし大きな話題を巻き起こしている、国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ『野原ひろし 昼メシの流儀』。

しんのすけの父親、“とーちゃん”こと野原ひろしを主人公にした作品だ。

2025年10月よりBS朝日でテレビアニメ化されると、「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式YouTube」では同作のオープニング映像がじつに1079万回再生（※2025年12月12日時点）を超える“大バズり”を記録した。

そんな『野原ひろし 昼メシの流儀』の全話（第1話〜第12話まで）が、「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式YouTube」にて12月30日（火）ごぜん11時から一挙配信される。

年末にゆっくりと話題作を楽しむことができる大チャンスとなっている。

また、テレビアニメから厳選した動画を配信し、劇場版の最新情報やオリジナル企画なども届け好評を博しているYouTubeの「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル」では、12月27日（土）ごご5時から「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル」YouTubeアワード2025を開催。

今年YouTubeで配信されたおはなしの再生ランキングベスト10が発表される。