あなたのLINEは大丈夫？無意識の「同意」で個人情報が筒抜けになっているかも…今すぐ確認したい危険設定
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネルで「【保存版】2025年最新！シニアが絶対見直すべきLINE危険設定20選」という動画を公開した。多くのユーザーがLINEを使い始める際に無意識のうちに同意している「情報提供」設定の危険性について指摘し、その確認方法を解説している。
ひらい先生氏は、LINEの初回利用時に表示される「サービス向上のための情報利用に関するお願い」といった項目に対し、内容をよく確認せずに同意してしまっているユーザーが多いと指摘する。この設定が有効になっていると、ユーザーのコミュニケーション関連情報や位置情報などがLINE側に収集・利用される可能性があると説明した。
具体的な確認手順として、まずLINEのホーム画面右上にある歯車マーク（設定）をタップする。次に「プライバシー管理」を選択し、画面を下にスクロールして「情報提供」という項目をタップすることで、現在の設定状況が確認できるという。
この画面には「コミュニケーション関連情報」や「位置情報の取得を許可」といった項目が表示される。もしこれらがオンになっている場合、ユーザーの意図しない形で個人情報が提供されている可能性があるため、見直しが必要だと氏は注意を促した。
自分の個人情報がどのように扱われているかを把握し、不要な情報提供をオフにすることは、プライバシーを守る上で非常に重要である。普段何気なく使っているLINEだからこそ、この機会に一度設定を見直してみてはいかがだろうか。
