映画『クスノキの番人』特製ノートを3名様にプレゼント！
理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗（なおい れいと）は、追い詰められた末の過ちで逮捕される。運に身を委ね、将来を思い描くことも、人生の選択を自ら決める意志もなかった。そんな彼に運命を変える出会いが訪れる。
依頼人の指示に従うなら、釈放する――
突如現れそう告げる弁護士の条件を呑んだ玲斗の前に現れたのは柳澤千舟（やなぎさわ ちふね）。大企業・柳澤グループの発展に大きく貢献してきた人物であり、亡き母の腹違いの姉だという。
「あなたに、命じたいことがあります」それは、月郷神社に佇む＜クスノキの番人＞になることだった。戸惑いながらも番人となった玲斗は、さまざまな事情で境内を訪れる人々と出会う。
クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明（さじ としあき）。その娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美（さじ ゆうみ）。家業の継承に葛藤する青年・大場壮貴（おおば そうき）、彼らや千舟と関わるうちに、玲斗の世界は、少しずつ色を帯びていく。
――だが、玲斗はまだ知らなかった。クスノキが持つ＜本当の力＞を。
やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。
巧みなプロットや深い人間描写で知られ、ミステリーからヒューマンドラマまで幅広いジャンルで読者の心を掴んできた日本最高峰の小説家・東野圭吾。これまで数多くの名作を世に送り出し、自身の書作の累計発行部数が１億冊超を記録。映像化された作品はいずれも高い評価を受けている。そして、累計100万部を突破した小説「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）がアニメーション映画化！東野圭吾原作作品＜初のアニメーション映画＞となる本作が2026年1月30日に公開。情報解禁を重ねるごとに大きな反響を呼び、公開への期待の声が続出している。
クスノキの番人となる主人公・直井玲斗役を演じるのは、目覚ましい活躍を見せる俳優の高橋文哉。そして物語のカギを握る伯母であり、玲斗に“クスノキの番人”になることを命じる柳澤千舟役を、女優の天海祐希が務める。他にも、家族に秘密でクスノキの祈念に通う父親・寿明を疑い、父親の秘密を探るため玲斗に調査協力をお願いする大学生・佐治優美役には齋藤飛鳥、老舗和菓子メーカーの跡取り息子で、しぶしぶ神社に通うことになった大場壮貴役に宮世琉弥、そして、クスノキへ祈念に来る常連で、祈念以外にも家族に秘密にしている行動があり、物語の謎に深くかかわる重要な人物・佐治寿明役を大沢たかおが演じている。
監督として映像化の舵を取るのは、「ソードアート・オンライン」シリーズや、「僕だけがいない街」、オリジナル劇場アニメーションとし話題となった『HELLO WORLD』などで幅広い層から支持を集める伊藤智彦監督。アニメーション制作は、洗練された技術力とクリエイティブな作品づくりが日本国内外で高い評価を得ているA-1 Picturesが卓越した映像美で物語を描き出す。さらに、脚本は「ハイキュー!!」「ブルーロック」シリーズ、『僕だけがいない街』などで原作の魅力を余すことなく翻案してきた岸本卓。キャラクターデザインは『ブルーピリオド』原作者の山口つばさと、『かがみの孤城』でキャラクターデザイン協力を務めた板垣彰子がタッグを組み、共にキャラクターを創り上げた。そして美術監督は『天気の子』の他、アヌシー国際アニメーション映画祭2025で審査員賞を獲得し話題の『Chao』などを手掛けてきた滝口比呂志が担当。音楽は、東野圭吾原作『ガリレオ』シリーズや、連続テレビ小説「半分、青い。」をはじめ、数々の映画、TVドラマ、アニメーション、ドキュメンタリー、CMなど、幅広いジャンルで活躍する菅野祐悟が務め、より一層作品への期待が高まる一流のクリエイター陣が集結した。
■映画『クスノキの番人』公開情報
■公開日：2026年1月30日(金) 全国公開
■出演
高橋文哉／天海祐希
齋藤飛鳥 宮世琉弥／大沢たかお
■原作：東野圭吾「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）
■監督：伊藤智彦
■脚本：岸本卓
■キャラクターデザイン：山口つばさ 板垣彰子
■音楽：菅野祐悟
■美術監督：滝口比呂志
■美術設定：末武康光
■色彩設計：橋本 賢
■衣装デザイン：高橋 毅
■CG ディレクター：塚本倫基
■撮影監督：佐藤哲平
■編集：西山 茂
■スーパーヴァイジングサウンドエディター：勝俣まさとし
■リレコーディングミキサー：藤島敬弘
■制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
■配給：アニプレックス
©東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会
