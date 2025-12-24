¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ëë¾ÊóÂ³¤¯2025Ç¯¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¢³øËÜË®ÌÐ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡Ä¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¤Ë»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ
¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬µ´ÀÒ¤Ë
¡¡2025Ç¯¤Ï¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ì¤Ä¤Î»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤À¡£12·î23Æü¤Ë¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó1Ç¯Á°¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤ê¼«ÂðÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç½Ð¿È¤Ç¡¢1965Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´Æþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î3Ç¯¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ËÅ¾¸þ¡£71Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤È°ìµ¤¤ËÈôÌö¡£¥Ä¥¢¡¼À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿73Ç¯¤Ë¤Ï½éÂå¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¤È¤â¤Ë¡ÖAON¡×»þÂå¤òÃÛ¤¯¤Ê¤É¡¢Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃË»Ò¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î3Æü¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î9Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¸ºß¡£¥×¥íÌîµå¤¬¹ñÆâºÇ¹â¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ê¤ëÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©Âç¤«¤é58Ç¯¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤·¡¢74Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥×¥íÄÌ»»17Ç¯¤Ç2186»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.305¡¢444ËÜÎÝÂÇ¡¢1522ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤·¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£²¦Äç¼£»á¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ñÄ¹¡Ë¤È¤Î¡ÖON¡×¥³¥ó¥Ó¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£
¡¡8·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢68Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬81ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂç»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢64Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£67Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç¤Ï7ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åÍ£°ì¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢84Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇµÏ¿¤·¤¿ÄÌ»»202¥´¡¼¥ë¤ÏºÇÂ¿¡£7ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤ä¡¢»²±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë