¡Ú¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÂç¿Íµ¤¡Û¥¢¥Þ¥È¥ê¥Á¥ã¡¼¥Ê¤Ë½Ð½Á¤ÈËªÌª⁉leikogaÎ®Ë«¤á¤é¤ì¥Ñ¥¹¥¿
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡£¿©Âî¤Ë¡Ö¤³¤ì¼êºî¤ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë°ì»®¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÎÁÍý¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂê¤Îleikoɡa¡Ê@leikoga¡Ë¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡Ò¤Û¤á¤é¤ì¥Ñ¥¹¥¿¡Ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¤Î¤Ë¡¢»È¤¦¤Î¤Ï¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
º«ÉÛ¤À¤·¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤°¤Ã¤È³Ê¾å¤²¡£¤Ò¤È¸ý¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²ñÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ª
¡Ø¥¢¥Þ¥È¥ê¥Á¥ã¡¼¥Ê¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ê1.8Ð¡¢¤æ¤Ç»þ´Ö9Ê¬¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä200ɡ
ÁÆ¤´¤·¥È¥Þ¥È¡Ê²¼µ»²¾È¡¦¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¡Ë¡Ä¡Ä300ɡ
¶Ì¤Í¤®¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó70ɡ¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä80ɡ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
ÊÆÌý¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¥µ¥é¥ÀÌý¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2¡Ê·×ÎÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ë
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
º«ÉÛ¤À¤·¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë¡Ä¡Ä 3/4¥«¥Ã¥×
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¹¥¤ß¤Ç¥Á¡¼¥º¡Ê¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¡Ë¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ÁÆ¤´¤·¥È¥Þ¥È¤È¤Ï¡©
¥È¥Þ¥È¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¤¿¥Ô¥å¡¼¥ì¾õ¤Î¤â¤Î¡£Î³¤¬ºÙ¤«¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥È¥Þ¥È´Ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Á¤±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ñ¤Ä¤á¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
º«ÉÛ¤À¤·¤Î¤È¤êÊý
¾®Æé¤Ë¿å500ml¡¢º«ÉÛ¡Ê7¡ß7cm¡Ë1Ëç¤òÆþ¤ì¡¢10Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£¤µ¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤¡¢º«ÉÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤·¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤æ¤Ç¤ë
¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1.5Ð¤ËÀÚ¤ë¡£Æé¤Ë2¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö20ɡ¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ ¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¡¢8Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÆÌý¾®¤µ¤¸ 1/2 ¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ù¡¼ ¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£²Ð¤ò»ß¤á¡¢ ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÊÆÌý¤ò¤¿¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÁÆ¤´¤·¥È¥Þ¥È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢2Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤À¤·¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò²Ã¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¡Ê2¡Ë¤Ëº«ÉÛ¤À¤· 1/2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£Åò¤ò¤¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¡¢¹¥¤ß¤Î·ø¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2 Ê¬¡¢¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤Ä¤á¤ë¡ÊÅÓÃæ¡¢¿åÊ¬¤¬¤¿¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º«ÉÛ¤À¤·1/4 ¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¡Ë¡£ ²Ð¤ò»ß¤á¤Æ±ö¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¤À¤·½Á¤ò´Þ¤ó¤ÀÁÆ¤´¤·¥È¥Þ¥È¤ÎÇ»¸ü¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¡¢ÌÍ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤·¤ß¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀäÉÊ¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Äleikoɡa¤µ¤ó
¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤«¤Ä¿©ºà¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö»ÏËö¤Î¤è¤¤ÎÁÍý¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ Instaɡram¤ÇÆü¡¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÈ¯¿®¡£¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤¤À¹¤ê¤Ä¤±¤È¡¢Èþ¤·¤¤ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï4.9 Ëü¿Í¤Ë¤â¾å¤ë¡£ Instaɡram¡Ê@leikoɡa¡Ë