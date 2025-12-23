年末年始は、おひとりさまだからこそ満たされる、東京のホテルビュッフェへ。マンダリン オリエンタル 東京などおすすめ5選
◆年末年始は、おひとりさまだからこそ満たされる、東京のホテルビュッフェへ。マンダリン オリエンタル 東京などおすすめ5選
写真：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
今年1年頑張った自分へ。年末年始くらいは少し肩の力を抜いて、「好きなものを、好きなだけ」楽しむ時間を過ごしては？ 上質でゆったりとした東京のホテルレストランなら、ひとりで気兼ねなく、心まで満たされるひとときを堪能できるはず。今回は、おひとりさまでビュッフェを楽しめる、編集部おすすめの5軒を厳選してご紹介。美味しさと心地よさに包まれながら、今年をねぎらう“ご褒美時間”を。
◆ヴェンタリオ／マンダリン オリエンタル 東京
※写真はイメージです
世界を旅しているかのように、ひと皿ごとに驚きと発見が広がる！
三越前駅から直結のマンダリン オリエンタル 東京にある、25mにおよぶ吹き抜けが印象的なダイニング。こちらでは、様々な国の食文化にふれたシェフによる独自のインスピレーションから生まれた、繊細で彩り豊かなインターナショナル料理をご用意。
年末年始には、スパイスを巧みに操る料理を得意とするシェフ ヴィンセントの創造性あふれるアプローチにより、伝統的な技法に現代的なアレンジを加えた革新的なメニューが楽しめる。
大きく取られた窓に重厚な柱、幸運をもたらす木として知られるベンジャミンをシンボルツリーとして随所に配した空間で、優雅でゆったりとしたひとり時間を過ごして。
※写真はイメージです
データ
プラン：【フェスティブ】ホリデーシーズンを彩るランチブッフェ(12/20〜1/4)
金額：11,385円（税・サ込）
制限時間:90分制
プラン販売期間：2025/12/20〜2026/01/04
店舗名：ヴェンタリオ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京2F
◆シースケープ テラス・ダイニング／ヒルトン東京お台場
※写真はイメージです
新鮮・美容・健康・力強さがテーマ！東京湾の景色が一望できる開放的な空間で、ひとり時間を満喫して
ヒルトン東京お台場のビュッフェレストラン「シースケープ」。フロア一帯に広がる開放的な空間から、レインボーブリッジを中心とした東京湾の景色が一望できる。料理は“フレッシュ・ビューティ・ヘルシー・パワー”をテーマに、新鮮で活力あふれる食材を使用。
冬の期間は香ばしく焼き上げたローストチキンなど、ホリデーシーズンならではの華やかなメニューが勢揃いする。ライブ感たっぷりのシェフズステーションに加え、思わず写真におさめたくなるようなデザートも必見。
※写真はイメージです
データ
プラン：平日ランチ/心躍る冬を祝う ウィンターホリデー ビュッフェ+コーヒー&紅茶など(11/17〜12/30・1/5〜1/31)
金額：6,200円（税・サ込）
制限時間：90分制
プラン販売期間：2025/11/17〜2026/01/31
店舗名：シースケープ テラス・ダイニング／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場2F
◆スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル
※写真はイメージです
年末年始は自分のために。北海道フェアで満たす、ひとり贅沢ビュッフェ
東京ドームホテル3階に位置するスーパーダイニング「リラッサ」は、都内でも最大級の広さを誇るブッフェレストラン。落ち着いた色調でまとめられた開放感あふれる店内は、ゆったりとした居心地のよさが魅力。カジュアルでありながらリゾートのような空気感が漂い、おひとりさまでも自然体で過ごせる心地よい空間が広がっている。
年末年始は、期間限定の北海道フェアを開催し、ひとりでも気兼ねなく満喫できる充実のビュッフェが登場する。
新鮮な蟹や海鮮、和牛など、北海道が誇る食材を使ったメニューは50種類以上。好きなものを、好きな順番で味わえるのが、おひとりさまビュッフェの醍醐味。選べる一皿では、北海道産紅ズワイ蟹やホタテの殻焼きをじっくり堪能。冷製・温製料理には、サーモンや北海道産ニシンの寿司、ザンギ、シーフードたっぷりのフィデウワ、スープカリーやローストビーフまで、多彩な名物料理が並ぶ。
締めくくりは、北海道ソフトクリームやスイートポテト、シュークリームなどのデザートでゆったりと。誰にも気を使わず、ご褒美にふさわしい、満足度の高いひとり時間を。
※写真はイメージです
データ
プラン：【北海道フェア第2弾】ランチブッフェ/握り寿司や函館塩ラーメン+ソフトドリンクバー(90分制・12/20〜1/4）
金額：5000円（税・サ込）
滞在制限時間:90分制
プラン販売期間：2025/12/20〜2026/01/04
店舗名：スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル
住所：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル3階
◆シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
※写真はイメージです
ホテルの熟練シェフが丁寧に仕立てる、上質な料理の数々が魅力。自分のペースで味わう、贅沢な食の時間を
ロイヤルパークホテル1階の「シンフォニー」。ホテルならではの質の高い料理は、ボリューム満点なのも魅力。シェフが調理をする音、乾杯でグラスを重ねる音、お客様の話声などの音が交じり合うシンフォニーを奏でながら、素敵な食事の時間を過ごせる。
こちらでは、待望のランチビュッフェプランが復活！ ステーキの実演メニューや、その他ピザ、カレーなど、小さなお子様からご年配の方まで幅広く楽しめる豊富なメニューが魅力。モダンでクラシカルな雰囲気に包まれながら、優雅なひとときを過ごして。
※写真はイメージです
データ
プラン：【ランチビュッフェ】旬食材のメニューを好きなだけ(平日限定）
金額：3,700円（税・サ込）
制限時間：90分制
店舗名：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル1F
◆世界バイキング「エトワール」／第一ホテル東京
※写真はイメージです
臨場感たっぷりライブキッチンも！ローストビーフが自慢の贅沢ビュッフェ
新橋駅に地下道で直結する「第一ホテル東京」の地下1階にある世界バイキング「エトワール」。洋食・中国料理・日本料理・デザートのホテルシェフが集結＆人気のローストビーフなどが楽しめるライブキッチンを展開。ランチは約40種、ディナーは約50種もの料理を楽しめる。
現在、年末ディナービュッフェ開催。店内中央のライブキッチンで臨場感を味わえる人気メニューは、「ローストビーフ」や「北京ダック」など！ 他にも季節を味わう旬の食材を使用した40種以上の和洋中料理を食べ放題で楽しめる。家族や、女子会などに是非利用して。店内中央のライブキッチンで臨場感を味わえる人気メニューの「ローストビーフ」など、季節を味わう旬の食材がずらり。
写真：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
今年1年頑張った自分へ。年末年始くらいは少し肩の力を抜いて、「好きなものを、好きなだけ」楽しむ時間を過ごしては？ 上質でゆったりとした東京のホテルレストランなら、ひとりで気兼ねなく、心まで満たされるひとときを堪能できるはず。今回は、おひとりさまでビュッフェを楽しめる、編集部おすすめの5軒を厳選してご紹介。美味しさと心地よさに包まれながら、今年をねぎらう“ご褒美時間”を。
※写真はイメージです
世界を旅しているかのように、ひと皿ごとに驚きと発見が広がる！
三越前駅から直結のマンダリン オリエンタル 東京にある、25mにおよぶ吹き抜けが印象的なダイニング。こちらでは、様々な国の食文化にふれたシェフによる独自のインスピレーションから生まれた、繊細で彩り豊かなインターナショナル料理をご用意。
年末年始には、スパイスを巧みに操る料理を得意とするシェフ ヴィンセントの創造性あふれるアプローチにより、伝統的な技法に現代的なアレンジを加えた革新的なメニューが楽しめる。
大きく取られた窓に重厚な柱、幸運をもたらす木として知られるベンジャミンをシンボルツリーとして随所に配した空間で、優雅でゆったりとしたひとり時間を過ごして。
※写真はイメージです
データ
プラン：【フェスティブ】ホリデーシーズンを彩るランチブッフェ(12/20〜1/4)
金額：11,385円（税・サ込）
制限時間:90分制
プラン販売期間：2025/12/20〜2026/01/04
店舗名：ヴェンタリオ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京2F
◆シースケープ テラス・ダイニング／ヒルトン東京お台場
※写真はイメージです
新鮮・美容・健康・力強さがテーマ！東京湾の景色が一望できる開放的な空間で、ひとり時間を満喫して
ヒルトン東京お台場のビュッフェレストラン「シースケープ」。フロア一帯に広がる開放的な空間から、レインボーブリッジを中心とした東京湾の景色が一望できる。料理は“フレッシュ・ビューティ・ヘルシー・パワー”をテーマに、新鮮で活力あふれる食材を使用。
冬の期間は香ばしく焼き上げたローストチキンなど、ホリデーシーズンならではの華やかなメニューが勢揃いする。ライブ感たっぷりのシェフズステーションに加え、思わず写真におさめたくなるようなデザートも必見。
※写真はイメージです
データ
プラン：平日ランチ/心躍る冬を祝う ウィンターホリデー ビュッフェ+コーヒー&紅茶など(11/17〜12/30・1/5〜1/31)
金額：6,200円（税・サ込）
制限時間：90分制
プラン販売期間：2025/11/17〜2026/01/31
店舗名：シースケープ テラス・ダイニング／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場2F
◆スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル
※写真はイメージです
年末年始は自分のために。北海道フェアで満たす、ひとり贅沢ビュッフェ
東京ドームホテル3階に位置するスーパーダイニング「リラッサ」は、都内でも最大級の広さを誇るブッフェレストラン。落ち着いた色調でまとめられた開放感あふれる店内は、ゆったりとした居心地のよさが魅力。カジュアルでありながらリゾートのような空気感が漂い、おひとりさまでも自然体で過ごせる心地よい空間が広がっている。
年末年始は、期間限定の北海道フェアを開催し、ひとりでも気兼ねなく満喫できる充実のビュッフェが登場する。
新鮮な蟹や海鮮、和牛など、北海道が誇る食材を使ったメニューは50種類以上。好きなものを、好きな順番で味わえるのが、おひとりさまビュッフェの醍醐味。選べる一皿では、北海道産紅ズワイ蟹やホタテの殻焼きをじっくり堪能。冷製・温製料理には、サーモンや北海道産ニシンの寿司、ザンギ、シーフードたっぷりのフィデウワ、スープカリーやローストビーフまで、多彩な名物料理が並ぶ。
締めくくりは、北海道ソフトクリームやスイートポテト、シュークリームなどのデザートでゆったりと。誰にも気を使わず、ご褒美にふさわしい、満足度の高いひとり時間を。
※写真はイメージです
データ
プラン：【北海道フェア第2弾】ランチブッフェ/握り寿司や函館塩ラーメン+ソフトドリンクバー(90分制・12/20〜1/4）
金額：5000円（税・サ込）
滞在制限時間:90分制
プラン販売期間：2025/12/20〜2026/01/04
店舗名：スーパーダイニング「リラッサ」／東京ドームホテル
住所：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル3階
◆シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
※写真はイメージです
ホテルの熟練シェフが丁寧に仕立てる、上質な料理の数々が魅力。自分のペースで味わう、贅沢な食の時間を
ロイヤルパークホテル1階の「シンフォニー」。ホテルならではの質の高い料理は、ボリューム満点なのも魅力。シェフが調理をする音、乾杯でグラスを重ねる音、お客様の話声などの音が交じり合うシンフォニーを奏でながら、素敵な食事の時間を過ごせる。
こちらでは、待望のランチビュッフェプランが復活！ ステーキの実演メニューや、その他ピザ、カレーなど、小さなお子様からご年配の方まで幅広く楽しめる豊富なメニューが魅力。モダンでクラシカルな雰囲気に包まれながら、優雅なひとときを過ごして。
※写真はイメージです
データ
プラン：【ランチビュッフェ】旬食材のメニューを好きなだけ(平日限定）
金額：3,700円（税・サ込）
制限時間：90分制
店舗名：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル1F
◆世界バイキング「エトワール」／第一ホテル東京
※写真はイメージです
臨場感たっぷりライブキッチンも！ローストビーフが自慢の贅沢ビュッフェ
新橋駅に地下道で直結する「第一ホテル東京」の地下1階にある世界バイキング「エトワール」。洋食・中国料理・日本料理・デザートのホテルシェフが集結＆人気のローストビーフなどが楽しめるライブキッチンを展開。ランチは約40種、ディナーは約50種もの料理を楽しめる。
現在、年末ディナービュッフェ開催。店内中央のライブキッチンで臨場感を味わえる人気メニューは、「ローストビーフ」や「北京ダック」など！ 他にも季節を味わう旬の食材を使用した40種以上の和洋中料理を食べ放題で楽しめる。家族や、女子会などに是非利用して。店内中央のライブキッチンで臨場感を味わえる人気メニューの「ローストビーフ」など、季節を味わう旬の食材がずらり。