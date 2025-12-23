この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「純粋な人ほど大変な世の中」脳科学者・茂木健一郎が“スナックのママ”として語る「生きづらさ」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で動画「#脳科学スナック健子 今年いろいろと大変だったあなた、ここで癒やされてね。おつかれさま。」を公開。スナックのママ「健子」になりきり、現代社会の生きづらさについて語った。



動画は、健子ママが「今年大変だった」という客を店に迎え入れる場面から始まる。客の苦労を察した健子ママは、「純粋で、善意に満ちた人ほど大変な世の中なんじゃないかしら」と優しく語りかけた。そして、「世の中なんかね、自分勝手でギスギスしてて」と現代の風潮に言及。「コスパがいいとかタイパがいいみたいなことばっかり言ってて」と指摘し、そのような価値観が主流の中で、不器用ながらも「ゆっくりじっくり」と物事に取り組む人が生きづらさを感じているのではないかと考察した。



健子ママは、こうした風潮が日本に限った話ではないと続ける。「今、世界的にそうなってますからね」と述べ、「自分勝手というか、自分の利益とか、色々真実ねじまげちゃったりとかね。そういうのが流行ってるから」と分析。だからこそ、純粋な人ほど苦労するのだと語った。



そうした世の中であっても、健子ママは「大丈夫」と視聴者を励まし、「この脳科学スナック健子があるから。いつでもね、あの、遊びに来て」と呼びかける。動画の最後には、「あなたの毎日が幸せな毎日でありますように」という温かいメッセージを送り、一年を懸命に生きた人々を労った。