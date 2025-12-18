【一番くじ アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 灰の怪物vs白い稲妻】 12月22日 順次発売 価格：1回3,000円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 灰の怪物vs白い稲妻」を12月22日より順次発売する。価格は1回3,000円。

本商品は、アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からE賞まで一番くじ美少女フィギュアシリーズの「1/7 Gracemaster」で、オグリキャップの鬼気迫る姿と、タマモクロスの闘争心あふれる姿、オグリキャップの幼少期、タマモクロスの幼少期が立体化されている。

C賞は「タマモクロス 白い稲妻 ≪覚醒≫ フィギュア」で、タマモクロスが≪領域≫に入った瞬間を再現するべく、ライトギミックを搭載した台座が付属している。

その他に、新規描きおろしイラストを7種使用した「描きおろしタペストリー」、新規描きおろしイラストを8種使用した「描きおろしアクリルボード」がラインナップする。

ラストワン賞は「オグリキャップ 灰の怪物 ≪覚醒≫ フィギュア 1/7 Gracemaster」で、オグリキャップが≪領域≫に入った瞬間を再現するべく、ライトギミックを搭載した台座が付属したものになっている。

「一番くじ アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 灰の怪物vs白い稲妻」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：オグリキャップ 灰の怪物 フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：タマモクロス 白い稲妻 フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：タマモクロス 白い稲妻 ≪覚醒≫ フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：オグリキャップ ≪幼い記憶≫ フィギュア 1/7 Gracemaster

E賞：タマモクロス ≪幼い記憶≫ フィギュア 1/7 Gracemaster

F賞：描きおろしタペストリー

G賞：描きおろしアクリルボード

ラストワン賞：オグリキャップ 灰の怪物 ≪覚醒≫ フィギュア 1/7 Gracemaster

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 オグリキャップ 灰の怪物 ≪覚醒≫ フィギュア 1/7 Gracemaster

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年3月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は10個。

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。