冬至とは何の日？ゆず湯・かぼちゃを食べる習慣は？【2025年は12月22日】

「冬至(とうじ)」って何の日？ 何をするの？

なんとなくは知っているけど、じつはくわしく知らない、という人も多いかもしれません。



そんなかた必見！ この記事では「冬至」について、解説します。



冬至とは……

二十四節気のひとつで、一年でもっとも昼が短く、夜が長い日。毎年12月22日前後にあたります。寒さの厳しい季節であり、長い夜は死を思い起こさせることから、無病息災を願うようになりました。



2025年の冬至はいつ？

今年は12月22日（月）。公転周期と暦のずれの関係で、21日や23日になる年もあります。





冬至には何をするの？

ゆず湯に入る

身を清め、体を温める習わしでゆずを浮かべたお風呂に入ります。

かぼちゃを食べる

冬至にかぼちゃ料理を食べる習慣がありますが、かぼちゃの旬はじつは夏。栄養価のある野菜類が少ないこの時期に、冬までもつかぼちゃを大事にとっておいて食べ、風邪などをひきやすい厳しい冬を乗り切る。長い年月のなかで人々が経験して得た、たくさんの学びが詰まった行事なのかもしれません。



2025年12月8日発売の『こどもオレンジページ NO.9』では、他にも日本の春夏秋冬の行事と食めぐりについて紹介しています。

ぜひぜひお手に取ってみてくださいね。