伝説のデザイナーへ捧げる、最もエレガントな「GT3」

ポルシェは2025年12月11日、初代911のデザインを手掛けたフェルディナント・アレクサンダー・ポルシェ（F.A.ポルシェ）の生誕90周年を記念した特別仕様車「911 GT3 90 F.A.ポルシェ（911 GT3 90 F. A. Porsche）」を発表しました。

2025年12月5日に世界初公開されたトヨタのフラッグシップスポーツ「GR GT」の強力なライバルとしても注目を集めるのが、ポルシェ「911 GT3」です。

これはポルシェのラインナップの中でもモータースポーツ部門が開発を主導する硬派なモデルであり、最高出力510馬力・最大トルク450Nmを発生する4リッター水平対向6気筒自然吸気エンジンを搭載し、サーキット走行を見据えた徹底的な軽量化と空力性能が特徴です。

今回の限定車には、その中でも大型リアウイングを排し、可変リアスポイラーを備えた控えめな外観を持つ“ツーリングパッケージ”が採用されています。

この「911 GT3 90 F.A.ポルシェ」は、ポルシェのオーダーメイドプログラム「ソンダーヴンシュ（Sonderwunsch）」によって製作される世界限定90台のコレクターズカーです。

F.A.ポルシェの末っ子であるマルク・ポルシェ氏が開発に協力し、父への敬意と個人的な思い出がディテールに反映されています。

エクステリアには、専用色のF.A.グリーンメタリックが採用されました。これはF.A.ポルシェがかつて所有していた「911」のボディカラー“オークグリーンメタリック”にインスパイアされたものです。

足元にはサテングロスブラックのスポーツクラシックホイールを装着し、クラシックなフックスホイールを彷彿とさせるデザインとなっています。

インテリアも特別な仕立てです。シート中央部には、F.A.ポルシェが愛用していたジャケットの柄を模したF.A.グリッドウィーブと呼ばれるチェック柄のファブリックを採用。

トリュフブラウンのクラブレザーやウォールナット材のシフトノブと相まって、温かみのある空間を演出しています。シフトノブにはF.A.ポルシェのサインが刻印されています。

さらに、購入者には車両のデザインとリンクした限定クロノグラフ時計「ポルシェデザイン クロノグラフ1」と、専用のウィークエンダーバッグが付属します。

また、この記念モデルの発表に合わせ、1960年代に販売されていた子ども用スポーツソリ「ポルシェ ジュニア」もカーボン製で復刻され、同じく90台限定で販売されます。

この特別な限定車は日本でも販売され、価格（消費税込）は5071万円となっています。注文受付は2026年4月より開始され、生産は同年後半からスタートする予定とのことです。

ポルシェデザインの創始者でもあり、機能美を追求したF.A.ポルシェの哲学が息づくこの特別な911 GT3。

世界でわずか90台という希少性に加え、創業家ゆかりのストーリーを持つことから、世界中のコレクターによる争奪戦になることは間違いないでしょう。