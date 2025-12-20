2025Ç¯¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¡Ù1°Ì¤ÏÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¡¡ØM-1¡Ù¡ØKOC¡Ù¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¹âÉ¾²Á
¡¡ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ï¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ØTHE W¡Ù¤ä¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ëÃæ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ø2025Ç¯ ¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÚÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Û¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡Ë¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Û¤Ï¡¢ÎëÌÚ¥í¥óÌÓ¡¢ÀÖÌÚºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¡¢ÅìµþNSC27´ü¤Ç¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ·ëÀ®¡£ºòÇ¯11·î¤ËSNS¤ä¡¢ÀÄÌÚ¤¬TBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡Á°8¡§00¡Ë½Ð±é»þ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¥í¥óÌÓ¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼Now¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4³«»ÏµÇ° ¿·CM¡Ö¥¹¥¥Þ¤Ç°ì¼í¤ê¡×¡¢7·î¸ø³«¤ÎÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â½Ð±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ÝÉ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤±¤É¸«¤»¤Ó¤é¤«¤µ¤Ê¤¤½ê¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢°¸ý¤ä°ÂÖ¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤¬ÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤¬µï¤ë¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤´ë²è¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´ÖÀ¤Î¿Í¤¬Âô»³Áý¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¿30Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤È¡¢¿ÍÊÁ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤È¤³¤í¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤½¤¦¤ÊÊý¤Ç¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤Î1Ç¯¤òºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ú¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Û¡£¥¨¡¼¥¹¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤È¡¢»û²È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢¡ØM-1¡Ù·è¾¡½é¿Ê½Ð¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤ò1°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ½ª·èÀï¤ÇÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ËÀË¤·¤¯¤â2É¼º¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î³èÌö¤ò·Àµ¡¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ØM-1¡Ù½àÍ¥¾¡¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬ÇúÁý¤·¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡¢ÈôÌö¤·¤¿Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¿10Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØM-1¡Ù¸å¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Ø¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡ÖµîÇ¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤ÎÅÙ¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë·Ý¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡ÖÌ¡ºÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æó¿Í¤È¤âÊ¿¾ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¹¥°õ¾Ý¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤â¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£3°Ì¤Î¡Ú¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Û¤Ï¡¢¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¶È¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡Ö¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤â¤í¤â¤íÉÑÈË¤Ë¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯°ìÈÖÈôÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê°¦É²¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¿å¥À¥¦½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Ç¯1ÈÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·Î®¹Ô¸ì¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤À¤«¤é¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¿20Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¯4°Ì¤Ï¡Ú¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Û¡£´ØÀ¾Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2005Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¥º¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò·ëÀ®¡£TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤¢¤é¤Ó¤ÃÄ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¸å¡¢09Ç¯¤ËÅìµþ¤Ø¡£19Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¤ÎÉå¤ê·Ý¿Í¤Ë½Ð±é¤·µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¸å¡¢ºÊ¤Î¡ÈDM³èÆ°¡É¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡¢24Ç¯5·î¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤è¤ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ê¥ó¥»¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤â¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Î³Æ´ë²è¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï°¸ý¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¥ã¥é¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Îµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿å¥À¥¦¤Ê¤É¤Ç¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤è¤¯¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿10Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î·ë²Ì¤â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¤Ç18ÂåÌÜ¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ú¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Û¤Ï5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥³¥ó¥È¤âÌ¡ºÍ¤â¤É¤Á¤é¤â´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤Å¤¯¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê·²ÇÏ¸©¡¿20Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¤âÌ¡ºÍ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²Ö³«¤¤¤¿°õ¾Ý¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÇÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡ÊÆàÎÉ¸©¡¿20Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù½é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð3ÁÈ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ú¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Û¤Ï6°Ì¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Í¥Ã¥È³¦·¨¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë³Æ¸Ä¿Í¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¿40Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Ï¤ªÆó¿Í¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤â¸Ä¡¹¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿20Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤È¤«¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤«¤é¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¿10Âå¡¿½÷À¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ØM-1¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤â¤È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¸«¤é¤ì¤¿º£²ó¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
