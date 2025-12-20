¡Ô¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍÇÏµÇ°¡×¤«¤é35Ç¯¡Õ¿ùËÜÀ¶»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÍè¤¿Íè¤¿ÉÝ¤¤¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Ï±½¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤¶¯¤µ¤À¡×¤Î¼Â¶·ÈëÏÃ
¡¡°úÂà¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿1990Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÇÌó18Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¶¥ÁöÇÏ¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸µ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùËÜÀ¶»á¤Ë¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬½ÐÁö¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¼Â¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÇÏ¤À¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£°úÂà¸å¤â¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿
¡¡ÃÏÊý¶¥ÇÏ¡Ê³Þ¾¾¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ç12Àï10¾¡¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥°¥ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï1988Ç¯¤Î¥Ú¥¬¥µ¥¹S¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ·²¤Î³°¤«¤éº¹¤òµÍ¤á¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Î»ä¤Ï¤³¤¦¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¤ª¡¼¤Ã¤È³°¤«¤éÀÄ¤¤Ë¹»Ò¡£Íè¤¿Íè¤¿ÉÝ¤¤¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ì¤Ï±½¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤¶¯¤µ¤À¡Õ
¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Ï1976Ç¯¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¤Ê¤É¤ÎËÜÌ¿ÇÏ¤ò¤«¤ï¤·¤ÆµÆ²Ö¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¾¡Éé»ö¤ËÀäÂÐ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿ÇÏ¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó»È¤Ã¤¿É½¸½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥°¥ê¤âÁ°É¾È½¤Î¹â¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÃæ±û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³Þ¾¾½Ð¿È¤ÎÇÏ¤ÎËöµÓ¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¸åÈ¾¤ÎÁö¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥°¥ê¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤À¡¢¤È¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤Î¼Â¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Âæ»ì¤¬¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê·ÝÅö¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÇÏ·ô¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö¤¿¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÃÏÊý¶¥ÇÏ½Ð¿ÈÇÏ¤¬Ãæ±û¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡Âç°æ¶¥ÇÏ½Ð¿È¤Î¥Ï¥¤¥»¥¤¥³¡¼¤ä¥ª¥°¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥»¥¤¥³¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥°¥ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥Û¡¼¥¹¤Î¾Î¹æ¤¬Áê±þ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼ã¤¤½÷À¤¬¥ª¥°¥ê¤Î¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆóÆ¬¤ÎÅÐ¾ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢JRA¤ÎÎ´À¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¿ùËÜÀ¶¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤¤è¤·¡Ë¡¿1961Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£Ä¹Ç¯JRA¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌøÀîÍªÆó
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯12·î26Æü¹æ