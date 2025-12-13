Cygames¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè22ÏÃ¡Ö³¥¤Î²øÊª¡Ô¥°¥ì¥¤¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Õ¡×¤ÎWEBÍ½¹ð±ÇÁü¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ30Ê¬¤«¤é¡¢TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè22ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤¬¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Îºö¤Ë½Ð¤ëÅ¸³«¤«¤éÊª¸ì¤¬Æ°¤­½Ð¤¹¡£Àè¹Ô¤¹¤ë¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥¿¥Þ¥â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥°¥ê¤Ï¶ì¤·¤¤¥ì