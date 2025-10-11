Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第15話「僕達の物語」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開した。放送は10月12日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。第15話では、若くして天才と称されるトレーナー・奈瀬文乃が、担当するスーパークリークとともに菊花賞に臨む姿を描く。皐月賞馬ヤエノムテキとの長距離3000m戦で、2人のウマ娘が激突する展開となる。『ウマ娘』×『シャドウバース