Cygamesは、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新テレビCM「Shake The World !!」篇の放送を開始した。10月5日（日）から放送がスタートしたアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールの放送に合わせて公開されたもので、シリーズ史上最多となる数のウマ娘が登場する。