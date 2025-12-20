Cygames¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè23ÏÃ¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¡×¤ÎWEBÍ½¹ðÆ°²è¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ30Ê¬¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè23ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Í­¥Þµ­Ç°¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¥°¥ê¤Ï¡¢Ãç